Boc a platit in avans pentru metrou, 225 de milioane de euro! Proiectul e in aer, finantarea e incerta, dar ne laudam ca ajung "cartitele" la Cluj

Emil Boc a efectuat plati in valoare de 225 de milioane de euro pentru lucrarile la metrou, chiar daca proiectul a ramas fara finantare. In esenta, fondurile au fost alocate pentru lucrari care, in acest moment, nu isi mai justifica utilitatea.Ultimul avans a fost acordat de Primarie constructorului turc la inceputul lunii septembrie 2024 si anume s-au facut plati de 176 de milioane de euro pentru executia proiectului din Cluj. Primele plati catre constructor s-au facut in luna ianuarie a ... citește toată știrea