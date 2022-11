Boc a vizitat betoanele din Parcul Operei si Esplanada de la Teatrul National. Cum arata totul - FOTO

Primarul Emil Boc a vizitat vineri, 11 noiembrie, lucrarile de la Parcul Operei si esplanada din fata Teatrului National, unde vor avea loc focurile de artificii de 1 decembrie.Boc se lauda ca lucrarile se apropie de finalizare, stadiul de executie fiind de 92%. "Am verificat stadiul lucrarilor la parcul din Piata Stefan cel Mare, cunoscut in trecut ca "Mica promenada". Proiectul de revitalizare vizeaza o suprafata de peste 1,2 hectare. Pana la data de 1 Decembrie este programata si in grafic ... citeste toata stirea