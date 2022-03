Boc catre primarii municipiilor si oraselor din Rusia: "Noi nu blamam poporul rus pentru razboiul lui Putin!"

Primarul Clujului a venit cu un mesaj adresat primarilor din Federatia Rusa, in legatura cu razboiul din Ucraina. Emil Boc ii indeamna in calitate de reprezentanti legitimi ai comunitatilor locale, sa faca toate diligentele necesare fata de autoritatile centrale pentru a opri acest razboi care nu reprezinta poporul rus si viitorul in care doresc sa traiasca popoarele europene.Mai jos redam mesajul integral publicat de Emil Boc pe pagina sa de Facebook:PRIMARII MUNICIPIILOR SI ORASELOR DIN ... citeste toata stirea