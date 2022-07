Boc critica declaratiile premierului ungar Viktor Orban facute in Romania

Primarul Emil Boc a tinut sa clasifice declaratiile facute de premierul ungar Viktor Orban la Baile Tusnad, in 23 iulie, ca inadecvate si depasite. Premierul ungar declarase ca ca Occidentul a comis o greseala, ca politica sanctiunilor si inarmarea Ucrainei nu au dat rezultate, dar si ca Rusia nu poate fi invinsa."Chiar daca ma ocup de administratie, nu ma pot abtine sa nu comentez si eu aceste declaratii pe care le consider inadecvate, care nu se potrivesc nici in timp si nici in spatiu, ... citeste toata stirea