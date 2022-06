Boc da vina pe USR pentru blocajul din traficul clujean: Drula e raspunzator ca nu s-a facut Centura Metropolitana

Primarul Emil Boc a dat vina pe USR, pentru faptul ca Centura Metropolitana a Clujului nu are finantare si nu a fost inclusa in Planul National de Redresare si Rezilienta - PNRR. Este vorba despre miliardele de euro pe care Uniunea Europeana le ofera pentru revitalizare dupa pandemie.Boc spune ca fostul ministru al Transporturilor, Catalin Drula, a scos Centura Metropolitana din PNRR, in 2021."Sunt foarte suparat pe Drula - USR pentru ca a scos Centura Metropolitana din PNRR. Daca nu o scotea, ... citeste toata stirea