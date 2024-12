Boc, de la sefia PNL: Avem nevoie de un guvern proeuropean puternic. Nu e vremea orgoliilor, e vremea interesului general

Din noua postura de prim-vicepresedintele PNL, primarul Emil Boc le-a transmis liberalilor, la finalul sedintei Biroului Politic National , sa "lase orgoliile la o parte", pentru ca Romania are nevoie de un guvern proeuropean cu o majoritate "consistenta" in Parlament."Tara are nevoie in acest moment de stabilitate, de un guvern cu majoritate consistenta in Parlament. Nu este vremea orgoliilor si a intereselor individuale de partid sau intereselor personale, este vremea interesului general. ... citește toată știrea