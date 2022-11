Boc, despre haosul creat de petarde in Cluj, in perioada sarbatorilor de iarna: "Nu poti pune un politist in spatele fiecarui om"

A devenit o traditie ca in noaptea de Revelion, romanii sa foloseasca tot felul de petarde, pocnitori sau artificii. In acest context, nu este de mirare ca Primaria Bistrita va interzice petardele si pocnitorile in noaptea de Revelion 2022. La randul sau, primarul Clujului a precizat ca, desi petardele sunt interzise prin lege, "nu poti pune un politist in spatele fiecarui om care arunca petarde".Locuitorii Clujului au semnalat in repetate randuri riscurile la care sunt expusi in perioada ... citeste toata stirea