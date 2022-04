Boc despre schimbare lui Florin Citu din fruntea PNL: "Dupa ce vom discuta in partid, vom discuta si in afara lui"

Primarul Emil Boc a refuzat sa comenteze situatia din PNL, dupa ce mai multi lideri din partid sunt pregatiti sa il inlocuiasca pe Florin Citu din functia de presedinte. Acestia sunt nemultumiti ca Florin Citu tensioneaza relatiile din coalitia cu PSD si ca are o imagine slaba care trage partidul in jos in sondaje."Pot sa spun doar un singur lucru: tot ce este legat de posibila criza politica din PNL, pentru ca nu vreau sa o definesc deocamdata ca si o criza, tine in primul rand de discutia ... citeste toata stirea