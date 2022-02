Boc despre seful de la Sala Polivalenta din Cluj, implicat intr-un nou scandal: "Il sustine legea, nu il sustin eu"

Primarul Emil Boc a spus ca este la curent cu noul scandal iscat la societatea administratiei locale care administreaza Sala Polivalenta BT Arena in care un angajat il acuza pe actualul director Ionut Rusu ca l-ar fi bazut, dar ca acest caz cade in sarcina organelor abilitate ale legii. Boc a mai spus ca i-a cerut presedintelui Consiliului de Administratiei, Petru Calin sa analizeze situatia."Il sustine legea, nu il sustin eu. Are acolo un Consiliu de Administratie. Nu imi este subordonat mie. ... citeste toata stirea