Boc despre situatia pandemica a municipiului Cluj-Napoca si evolutia cazurilor: "Am atins Everestul Omicronului"

Primarul Emil Boc a facut un nou apel la vaccinare la sedinta Consiliului Local din 18 ianuarie aratand un grafic care prezinta evolutia pandemiei in Cluj-Napoca si a aratat care au fost valorile maxime ale ratei de incidenta in oras, din 2020, incoace. In 18 ianurie, municipiul a inregistrat o rata de incinta record si anume, 12,83 cazuri la mia de locuitori."Azi am atins Everestul omicronului", a explicat Boc graficul prezentat.Potrivit situatiei prezentate, cea mai mare rata de incidenta ... citeste toata stirea