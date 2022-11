Boc detaliaza traseul Centurii Metropolitane, proiect aprobat de Guvern, care are o valoare de 1,4 miliarde de euro / Urmeaza faza de exproprieri si stabilirea modului de implementare a primei etape din cadrul acestui proiect

Primarul Clujului, Emil Boc, a prezentat in detaliu proiectul Centurii Metropolitane al carui indicatori tehnici au fost aprobati de Guvern. In total, centura are o lungime de 42 de km, fiind evaluata la suma uriasa de 1,4 miliarde euro. Edilul Clujului a mentionat ca este vizata realizarea unei prime etape din acest proiect care trebuie sa asigure conexiunea municipiului cu viitorul Spital Regional de Urgenta din Floresti, etapa pentru care incepe procedura de exproprieri. Lucrarile la centura ... citeste toata stirea