Boc e iritat cand e intrebat despre "betonarea" parcurilor din Cluj-Napoca: E pentru o buna calitate a vietii - FOTO

Primarul Emil Boc este iritat cand este intrebat despre "betonarea" parcurilor din oras sau folosirea excesiva a granitului. In acest moment, cea mai critica situatie este in Parcul Stefa cel Mare, din spatele Teatrului National, o fosta oaza de verdeata, umpluta acum de granit si beton."Eu v-am explicat de o suta de mii de ori. Aceste proiecte sunt facute in urma unor concursuri de solutii internationale si sunt de cea mai inalta calitate posibila astazi. Specialistii au decis, un juriu ... citeste toata stirea