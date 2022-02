Boc este pregatit sa infiga steagul victoriei in "Everestul pandemiei". Primarul este sigur ca suntem in faza de platou

Emil Boc a vorbit in cadrul unei emisiuni live despre etapa la care se situeaza in acest moment pandemia. In pofida ratelor de incidenta COVID foarte mari la nivel de judet, edilul clujean ne asigura ca la mijlocul lunii februarie, cifrele vor incepe sa scada serios."Eu cred ca am atins Everestul si intram in faza de platou. Totdeauna viata are surprize, acum putem spune ca s-a infipt steagul pe Everestul pandemiei si de aici incolo ma astept la scaderi usoare, faza asta de dinti de fierastrau. ... citeste toata stirea