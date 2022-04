Dupa aparitia in spatiul public a unor acuzatii privind calitatea pavajului realizat pe trotuarele de pe Bulevardul 21 Decembrie, muncitorii de la firma Diferit erau joi, 28 aprilie, la lucru.O clujeanca si-a luxat piciorul dupa ce a lovit o dala de granit montata prost. Ulterior, dupa ce cazul a devenit public, clujenii au inceput sa reclame ca pe tot trotuarul pavajul a fost montat in bataie de joc si in graba. Cu toate ... citeste toata stirea