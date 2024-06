"Boc! Ia-ti metroul de sub bloc!". Banner de 10 metri amplasat pe un bloc din Manastur in ziua inaugurarii cu fast a proiectului Metroului Cluj

Locuitorii unui bloc din Manastur nu vor ca statia de metrou propusa in marele proiect de mobilitate al Clujului sa fie construita langa cladirea lor. In ziua inaugurarii cu fast a lucrarilor la prima linie a metroului clujean, un banner urias a aparut in cel mai aglomerat cartier al Clujului."Boc! Ia-ti metroul de sub bloc!", au scris clujenii.Precizam ca, lucrarile la metroul Clujului, au fost demarate miercuri, proiectul de 2 miliarde de euro urmand sa fie construit de asocierea Gulermak ... citește toată știrea