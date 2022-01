Boc ii obliga pe dezvoltatori sa vina cu studii de trafic pentru proiectele lor. Serban Esiganas, primul specialist care critica public aceata practica de avizare a proiectelor urbanistice: "Produce un dezechilibru intre cerere si oferta. Consecinta? Cres

De cativa ani incoace, Primaria din Cluj-Napoca cere studii de trafic pentru proiectele de urbanism din centrul Clujului dar si din zonele noi de urbanizare. Primarul Emil Boc foloseste ca pretext studiile de trafic in decizia sa de a aviza sau nu proiecte imobiliare propuse in Cluj-Napoca.La urbanism s-au impus chiar reguli (traduse in avizele arhitectului sef) ca in anumite zone si cartiere ale Clujului sa se elibereze autorizatiile pentru locuinte doar dupa 2026 (termenul prevazut in ... citeste toata stirea