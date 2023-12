Klaus Iohannis termina al doilea mandat de presedinte cu imaginea facuta praf.La un sondaj de opinie privind increderea romanilor in politicieni, numai 16% dintre respondenti au spus ca au incredere in Klaus Iohannis.In acelasi timp, Mircea Geoana s-ar bucura de cea mai mare incredere, conform ultimului sondaj INSCOP, cu 36,3%. Este urmat de singura personalitate din lista care nu se afla in politica, Laura Codruta Kovesi, care este si mai putin cunoscuta.Emil Boc este surpriza de pe locul ... citeste toata stirea