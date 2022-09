Boc, intrebat cand se face pasajul de la Taietura Turcului: "Eu nu pot sa anunt... dar nu exista derapaje de la implementare"

Primarul Emil Boc a spus ca pasajul de la Taietura Turcului, proiect la care deja soferii clujeni viseaza cu ochii deschisi, este in grafic."La Taietura turcului lucrurile sunt in faza prevazuta de lege si cel mai important este ca la aceasta investitie de 25 de milioane de euro se afla in prima etapa a implementarii proiectului de electrificare a caii ferate Cluj - Oradea", a declarat primarul Emil Boc."Care incepe cand, ... citeste toata stirea