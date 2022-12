Boc, iritat cand a fost intrebat despre scumpetea de la Targul de Craciun din Cluj: Vreti inapoi in comunism? - VIDEO

Primarul Emil Boc si-a pierdut rabdarea sub tirul intrebarilor privind scumpetea exagerata de la Targul de Craciun din Cluj.Evenimentul organizat pe spatiul public a devenit prohibitiv pentru familiile de clujeni, care ar vrea sa ii duca pe cei mici in centru.Primarul Emil Boc spune ca a deschis targuri in alte puncte, cu ar fi in Iris, pentru a face concurenta Targului din centru. Culmea este ca in 2018, cand a dat in concesiune evenimentul din Piata Unirii unei firme private se lauda ca asa ... citeste toata stirea