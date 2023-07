Primarul Emil Boc a spus, la dezbaterea privind smulgerea din radacini a copacilor de pe strada Universitatii, ca vina apartine arhitectilor, care trebuie sa nu uite ca "nu construim catedrale in desert, nu construim orase in desert".Centrul Clujului este betonat dintr-un loc in altul si pavat cu granit. Arsita in timpul verii este greu de suportat, iar colac peste pupaza acum vor sa smulga copacii maturi de pe strada Universitatii, pentru a planta copacei. Masura face parte din proiectul de ... citeste toata stirea