Boc le da angajatilor din Primaria Cluj-Napoca spor de obezitate si stat la birou

Consilierii locali clujeni au votat acordarea unor sporuri de 15% din salariul de baza functionarilor din Primaria Cluj-Napoca, pentru ca munca de la birou ii streseaza, pot face hipertensiune si sa devina obezi.Directia de Sanatate Publica Cluj a realizat un raport in acest an care confirma ca salariatii de la birou "isi desfasoara activitatea in locuri de munca care presupun conditii periculoase sau vatamatoare".Legea nu obliga institutiile publice sa acorde aceste sporuri. Spre exemplu