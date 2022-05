Boc le promite manasturenilor ca vor avea un parc ca in Munchen sau Barcelona - FOTO

Primarul Emil Boc anunta ca a lansat licitatia pentru Parcul Primaverii din cartierul Manastur.Saptamana aceasta a fost lansata licitatia de proiectare si executie - peste 5,5 mil Euro - pentru modernizarea Parcului Primaverii din cartierul Manastur. Termenul de depunere al ofertelor este 9 iunie, iar termenul de realizare al proiectului din momentul semnarii contractului este de 15 luni.Zona in care se va interveni, situata in cartierul Manastur, are o suprafata de 34.183 mp:- suprafata ... citeste toata stirea