Boc, mesaj transant pentru cei care nu cred in metroul Clujului: Pe unii i-ar interesa sa nu se intampla nimic, se spun multe minciuni in Social Media

Ideea construirii unui metrou la Cluj nu este noua, in timp ce unii clujeni privesc aceasta initiativa a administratiei locale ca fiind un proiect utopic, altii au inceput sa ia ideea in serios. Pe masura ce populatia a crescut, iar orasul a devenit al doilea pol economic din tara, dupa Bucuresti, clujenii incearca sa ia in considerare toate alternativele pentru decongestionarea traficului din municipiu.Apar tot mai multe voci care zic ca proiectul nu este unul fiabil, mai ales pe Social Media, ... citeste toata stirea