Boc, noi declaratii despre Metrou si Centura Metropolitana: Drula si-a batut joc de Cluj. Sa stie clujenii

Primarul Emil Boc continua sa il atace pe Catalin Drula, fostul ministru al Transporturilor, despre care acum spune ca si-a batut joc de Cluj.Edilul spune ca el nu are nicio vina si ca metroul l-a blocat temporar, pana cand vor fi actualizate preturile de executie a metroului, iar la centura metropolitana nu are bani din cauza lui Drula."Ne-au spus ca ar fi dorit sa vina la licitatie, dar in conditiile in care a crescut pretul la materiale, iar pretul nostru era stabilit anul trecut si nu a ... citeste toata stirea