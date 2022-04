Boc nu are mila de casele fara autorizatie de pe Valea Fanatelor: "Vine demolarea. Nu primesc nici case sociale!"

Primarul Emil Boc a declarat ca nu va avea mila de cei care si-au facut casele ilegal pe Valea Fanatelor."Nu pot sa nu iau masuri fata de cetatenii care au ridicat case ilegal in municipiu, pentru ca ma fac vinovat de abuz in serviciu. Va urma amenda si demolare, e tot ce pot face!", a spus Emil Boc, la un post radio.Primarul a mai adaugat ca aceste persoane, care raman fara casele in care si-au investit toti banii, nu vor beneficia de locuinte sociale.Pe Valea Fanatelor sunt acum 250 de ... citeste toata stirea