Boc nu prefera numai betoanele! Canalul Morii va fi transformat in parc - FOTO

Canalul Morii se va transforma intr-un parc de 3,2 hectare pe tronsonul Parcului Rozelor.Terenul propus pentru realizarea investitiei are o suprafata de 32.669 mp si este situat in intravilanul municipiului Cluj-Napoca, in zona adiacenta Parcului Rozelor. Tronsonul include malurile Canalului Morii, intre Somes si str. Plopilor, fiind de asemenea incluse culoarul Paraului Calvaria, intre str. Plopilor si Canalul Morii si zonele de legatura cu principalele functiuni adiacente - Parcul Rozelor, ... citeste toata stirea