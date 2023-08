Primarul Emil Boc a apus ca, pana in 2030, 30% din suprafata municipiului va fi acoperita cu copaci, adica 2 milioane de arbori, a calculat activistul civic Adrian Dohotaru. Acesta ii transmite sa revina la realitate si sa termine cu PR - ul.Deja multi clujeni s-au prins ca Emil Boc vorbeste tot mai des despre copaci, pe fondul acuzatiilor ca betoneaza Clujului si umple orice spatiu public cu granit, in detrimentul copacilor si a spatiilor verzi. Primarul se duce aproape saptamanal in Parcul ... citeste toata stirea