Boc: "Primaria este pregatita sa aloce resurse financiare pentru sprijinirea autoritatilor din Ucraina". Urmeaza o intalnire cu societatea civila, care s-a mobilizat deja pentru refugiati

Primaria Cluj-Napoca este pregatita sa aloce resurse financiare pentru sprijinirea autoritatilor locale din Ucraina, anunta primarul Emil Boc, in cea de-a treia zi de razboi in tara invadata de Rusia. Primarul a mentionat ca maine va avea loc o intalnire online cu reprezentantii societatii civile "in vederea coordonarii tuturor eforturilor noastre comune". Amintim, sute de cetateni din Cluj, dar si o serie de companii s-au mobilizat deja, anuntand pe retelele de socializare sprijin pentru ... citeste toata stirea