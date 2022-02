Boc: Primaria va demola toate casele ridicate fara autorizatie in zonele Valea Chintaului si Valea Fanatelor, daca instantele de judecata vor decide acest lucru

Primarul Emil Boc a reiterat faptul ca in Cluj-Napoca exista circa 250 de case construite fara autorizatie pe Valea Chintaului si pe Valea Fanatelor, in extravilanul orasului. Despre acestea, Boc a spus ca marea majoritate ar fi in instanta, dupa ce Primaria a aplicat sanctiuni celor care le-au edificat fara a detine acest drept.Mai mult, Boc a spus ca sustine demolarea si va proceda la demolarea acestor constructii, daca instantele de judecata se vor pronunta in acest sens."A fost ... citeste toata stirea