Boc promite iarasi ca se face Pasajul de la Taietura Turcului

Primarul Emil Boc a promis din nou ca pasajul de la Taietura Turcului se va face si ca traficul va fi salvat."O veste buna: anul viitor pleaca la constructie pasajul de la Taietura Turcului. S-a finalizat licitatia, s-a respins contestatia, urmeaza sa se semneze in luna decembrie contractul. Asta inseamna ca in 6 luni se face proiectarea si in partea a doua a anului incep lucrarile. Asta este o veste foarte buna si pozitiva si aici avem sprijinul total de la CFR si inclusiv de la filiala ... citeste toata stirea