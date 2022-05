Boc: "Proprietarul brandului Florin Piersic este in primul rand Florin Piersic si poporul roman"

Primaria Cluj-Napoca se afla in proces cu RADEF care a refuzat predarea catre municipalitate a Cinematografului Florin Piersic, dupa cum a anuntat primarul Emil Boc la Napoca Live. Boc a declarat ca se opune categoric ca brandul sub care functioneaza cinematograful clujean sa apartina unui privat, altul decat actorul.Primaria Cluj-Napoca a investit 1 milion de euro in modernizarea Cinematografului Florin Piersic din Cluj. In prezent, dupa cum a scris stiridecluj.ro, omul de afaceri Matei Miko ... citeste toata stirea