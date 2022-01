Boc propune un nou festival maret la Cluj: "Uneori ne-am suparat, dar acum este cel mai bun moment sa ne bucuram cu totii impreuna"

Primarului Clujului se arata foarte entuziasmat sa organizeze un nou festival in oras. "Da-Igen" a fost discutat la sedinta de ieri a Consiliului Local, pentru dezbaterea bugetului.Emil Boc vrea sa incurajeze sarbatorile multiculturale, in cadrul unei emisiuni live, primarul a precizat ca "ar fi foarte frumos sa aratam dimensiunea multiculturala a orasului".Festivalul Da-Igen, un eveniment "interesant si util" dezbatut in sedinta Consiliului LocalIn primul rand, Emil Boc a subliniat ca ieri, ... citeste toata stirea