Boc pune pe sine si trenul metropolitan: In toamna va fi gata documentatia pentru proiect

Dupa ce specialisti in mobilitate din oras au criticat in luna aprilie Primaria Clujului ca a pus pe planul secund proiectul trenului metropolitan, dar si faptul ca acesta are costuri umflate nejustificat, tocmai pentru ca proiectul metroului sa poata merge pe un drum separat, Emil Boc anunta ca proiectul este de actualitate. Intr-o emisiune de la Ziua Live din 24 iunie, primarul Boc a spus ca studiul de fezabilitate pentru trenul metropolitan va fi gata in toamna dar si ca acesta va reprezenta ... citeste toata stirea