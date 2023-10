Consilierii locali din Cluj-Napoca au aprobat intr-o sedinta de indata, online, sambata, 30 septembrie, inainte cu doar o zi de debutul noului an universitar, regulamentele privind acordarea de facilitati pe transportul in comun elevilor si studentilor. Atat elevii cat si studentii beneficiaza de transport gratuit in Cluj-Napoca sau ar trebui sa beneficieze.In cadrul sefintei, primarul Emil Boc si consilierii USR si PSD s-au acuzat reciproc de dezinformare, mesaje distorsionate si de interese ... citeste toata stirea