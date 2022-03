Boc recunoaste ca Primaria Cluj-Napoca s-a bazat mai mult pe sprijinul societatii civile in gestionarea crizei refugiatilor ucraineni

Emil Boc a vorbit in cadrul unei emisiuni live despre implicarea Primariei Cluj-Napoca, in gestionarea crizei refugiatilor ucraineni. Intrebat despre cat de pregatit este municipiul pentru primirea refugiatilor, edilul clujean a specificat ca este suntem pregatiti din primul moment, insa autoritatile clujene au decis sa mizeze mai mult pe ajutorul oferit de societatea civila."Suntem pregatiti din primul moment in care a inceput aceasta criza. Oricum sprijinul este constant pentru Ucraina, pe ... citeste toata stirea