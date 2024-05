Boc "reinventeaza ridicolul" prin lansarea lucrarilor pe 0.071% din Centura Metropolitana. Vi se vand povesti cu Centura!- Viorel Baltaretu (USR)

USR: Boc "Reinventeaza Ridicolul" Prin Lansarea Lucrarilor pe 0,01% din Centura ClujUniunea Salvati Romania (USR) il ironizeaza pe primarul Clujului, Emil Boc, intr-un comunicat de presa, acuzandu-l ca devine "din ce in ce mai ridicol in campania electorala pentru alegerile locale". Critica USR vine in contextul lansarii cu fast a lucrarilor pe doar 0,01% din lungimea totala a centurii Clujului."Saptamana si panglica. A venit randul centurii Cluj. Aia preluata de Boc in 2017, cu licitatie ... citește toată știrea