Boc s-a laudat ca demareaza procedura de licitatie pentu Metrou pana in 11 martie, insa Caietul de Sarcini nu e disponibil in sistemul SEAP: "Contestatarii aia multi de care se temea domnul Boc n-au unde sa faca oferte", transmite activistul Istvan Szakat

La inceputul anului 2022, primarul Clujului, Emil Boc, anunta cu surle si trambite ca a reusit sa negocieze la Ministerul Transporturilor sa preia el licitatia pentru lucrarile de proiectare si executie a Metroului, asfel incat procedura sa nu fie tergiversata. Boc sublinia ca are si sprijinul Primariei Floresti in sensul acesta."Vom incheia impreuna cu Primaria Floresti un protocol prin care ne va mandata sa demaram si sa derulam procedurile de licitatie in vederea realizarii Metroului. ... citeste toata stirea