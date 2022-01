Boc s-a saturat de soferii care nu platesc parcarea in centrul Clujului. Le declara razboi - FOTO

Numarul celor care parcheaza in centru si nu platesc e mai mare ca oricand, a spus primarul Emil Boc.Acesta a spus ca din 2.167 de masini parcate, 450 nu au platit parcarea. "Niciodata n-am mai avut asa ceva. Fac un apel catre cetateni: obligatiile de plata a parcarii nu sunt obligatii facultative, in consecinta vom mentine ritmul de control", a declarat primarul Emil Boc, la ZIUA LIVE.Care sunt tarifele de parcare in Cluj-Napoca, crescute in mod constant an de anClujul are tarife mai mari la ... citeste toata stirea