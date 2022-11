Boc s-a tinut de cuvant si a demolat garajele. In continuare vrea un oras cu mai putine masini - FOTO

Clujul a demolat 2000 de garaje in 2022 si a creat 2297 noi locuri de parcare in cartiere.Primaria a continuat in acest an actiunile de demolare a garajelor din cartierele clujene. In locul lor au fost amenajate noi locuri de parcare si zone verzi, in cartierele Gheorgheni, Grigorescu, Marasti, Manastur si Zorilor. De asemenea, in locul vechilor garaje au fost amenajate pe anumite amplasamente puncte gospodaresti ingropate.In 2022, un numar de 2150 de garaje au fost demolate. Continuam acest ... citeste toata stirea