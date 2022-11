Boc se lauda ca a facut 2300 locuri noi de parcare din demolarea garajelor, dar de fapt sunt numai 140 de parcari noi!!!

UPDATEBoc se lauda ca a facut 2300 locuri noi de parcare din demolarea garajelor, dar sunt numai 140 noi!!!----------------------------Primarul Emil Boc se lauda pe Facebook, intr-o noua campanie de PR, ca a creat 2300 de locuri noi de parcare din demolarea a 2150 de garaje. Adevarul este ca numai 140 sunt noi, restul sunt locurile de garaj, multe date spre folosinta fostilor proprietari de garaje."2297 noi locuri de parcare in cartiere rezultate in urma demolarii a peste 2000 de garaje in ... citeste toata stirea