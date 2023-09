Nu exista prefacut mai mare decat primarul Clujului, Emil Boc, care saptamanal e prezent in emisiunile sale de casa, unde toate intrebarile ii sunt servite dupa bunul plac, intr-o pura nota electorala. Boc n-a uitat, vineri, sa pozeze indurerat cand a venit vorba de noilor masuri fiscale propuse de Ministerul Finantelor, care plafoneaza scutirea de impozit in sectorul IT, constient ca o buna parte din electoratul clujean e conectat in acest segment economic, si ca bunastarea orasului se ... citeste toata stirea