Boc spune ca a construit in ultimii 10 ani "echivalentul a cinci scoli", dar nu cinci scoli propriu-zise

Primarul Emil Boc este in contre cu cei de la USR Cluj, care il acuza ca nu a construit nicio scoala de la zero. Primarul spune ca el a construit "echivalentul a cinci scoli", prin extinderea unor scoli existente."Rolul nostru nu e sa fim comentatori. Nu comentez la infinit declaratiile politice. Rolul nostru este sa fim buni administratori si sa ducem problemele orasului cat mai bine cu putinta. Am prezentat si in consiliul care este situatia, tot ce s-a facut si tot ceea ce este omeneste ... citeste toata stirea