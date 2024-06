Boc spune ca lucrarile la metroul Clujului sunt in grafic: "In toamna cartitele vor ajunge la Cluj"

Boc nu cedeaza, primarul Clujului a declarat si la sedinta Consiliului Local de astazi ca sapaturile la metroul Clujului vor incepe din toamna. Potrivit edilului, cartitele vor ajunge in toamna la Cluj-Napoca."Dupa cum stiti, in privinta lucrarilor la metrou, acestea au inceput, acum se deruleaza in continuare, lucrarile de deviere de utilitati si de pregatirea infrastructurii, astfel incat asa cum este in grafic, in toamna sa fie aduse acele utilaje care vor lucra in subteran.E vorba de ... citește toată știrea