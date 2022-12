Primarul Clujului, Emil Boc, sustine ca anularea licitatiei de supervizare a Metroului nu produce nicio problema."N-are nicio legatura. Noi nu am adjudecat licitatia mare, sa vedem daca are castigator. Avem 60 de zile, pe lege prevazut. Dupa ce ar intra in executie, dupa ce se adjudeca licitia urmeaza un an proiectarea. Dupa aceea trebuie sa te duci la supervizare. Noi am inceput din timp, nu s-a prezentat nimeni, ... citeste toata stirea