Primarul Clujului, Emil Boc, a declarat ca nu sunt intarzieri la Metroul Clujului si ca nu se grabeste sa semneze contractul de executie."Acest proiect este in grafic din toate punctele de vedere. Potrivit legii, imediat dupa decizia CNSC as fi putut sa semnez contractul, dar avand in vedere ca este cel mai mare proiect de infrastructura din Romania dupa '89, ca valoare, am zis ca nu ma reped pana cand decizia ramane complet definitiva. Daca s-ar fi depus o plangere as fi asteptat rezolutia