Boc sustine protestele soferilor impotriva scumpirii carburantilor: "Ce se intampla acum cu preturile este departe de orice lucru normal"

Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat public, ca sustine protestele soferilor din Cluj dar si din tara prin care acestia alimenteaza benzina sau motorina de 1 leu in statii de carburanti in semna de protest fata de preturile practicate in Romania. Emil Boc a aratat ca scumpirile din ultima perioada ale preturilor combustibililor sunt aberante iar autoritatile statului ar trebui sa intervina."Sunt de acord cu forma de protest pe care o fac cetatenii la pompa, de a cumpara benzina sau ... citeste toata stirea