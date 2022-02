Boc:"Viitorul nu se mai poate face cu autobuze diesel poluante", dar CTP utilizeaza la orele de varf doar jumatate din autobuzele electrice de 600.000 euro

Mai bine de jumatate (54%) din transportul public din Cluj-Napoca s-a realizat, anul trecut, pe motorina, asta in timp ce 44% din parcul auto este format din autobuze diesel Euro 3 vechi si poluante. In plus, desi are 41 de autobuze electrice, Compania de transport public sustine ca in orele de varf foloseste doar jumatate.Reamintim ca la inceputul anului 2022, Emil Boc declarase in cadrul unei emisiuni live ca "viitorul nu se mai poate face cu autobuze diesel poluante". Totusi, primarul ... citeste toata stirea