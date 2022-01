Boc vrea radare fixe in Cluj-Napoca, pe marile artere, unde se circula cu viteza! Care este piedica

Primarul Emil Boc cere amplasarea de radare fixe in Cluj-Napoca, ij punctele fierbinti, dar legea nu ii permite acest lucru. Ministrul de interne, Lucian Bode, este de acord cu aceasta masura.Radare fixe ar trebui sa fie montate in zonele aglomerate din Cluj-Napoca"Sustin radarele fixe in oras. Legal, cunoscut si transparent, pe Bulevardul 21 Decembrie, pe Frunzisului, Bulevardul Muncii si in alte zone, ar trebui sa fie radare fixe. Legea nu ne permite astazi.Ministrul de Interne, Lucian Bode ... citeste toata stirea