Boc vrea sa cumpere sediul unei banci din centru, pentru a face loc metroului

Primaria Cluj-Napoca vrea sa cumpere cu 6.5 milioane de euro cladirea BCR din centrul orasului, ridicata pe un teren concesionat chiar de la institutia publica, care este proprietara.Consilierii locali din Cluj-Napoca trebuie sa isi dea votul, luni, intr-o sedinta de urgenta pe subiectul exercitarii dreptului de preemptiune in privinta vanzarii sediului BCR din centrul orasului. Mai precis, Primaria are intaietate in cumpararea cladirii, iar daca refuza, aceasta va fi vanduta pe piata libera. ... citeste toata stirea