Boc vrea sa stearga de pe statuia lui Baba Novac un adevar istoric, cu unul mai "fardat"

Primarul Emil Boc vrea sa stearga de pe statuia lui Baba Novac din Cluj-Napoca mesajul "ucis in chinuri groaznice de catre unguri in data de...".Pe statuie va urma sa scrie "ars pe rug in ziua de...".La data inaugurarii statuii, pe soclu se afla urmatoarea inscriptie: "Baba Novac, capitan al lui Mihai Viteazul ucis in ziua de 5 februarie 1601".In septembrie 1998, cand Gheorghe Funar era primarul Clujului, pe soclul statuii lui Baba Novac a fost montata o placuta cu textul: "Baba Novac, ... citeste toata stirea